舊金山社區學習中心無人染疫 市長稱公校可借鏡（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府在疫情期間,為照顧有需要學童而設的社區學習中心,第一個學期已經完結,過去三個月,所有的學習中心並沒有出現任何感染個案,市長布里德表示,學習中心的營運模式,或者可以成為公校重開的借鏡。

9月份開始運作的社區學習中心,第一個學期剛剛結束,服務了約2千名學童,當中96%是有色人種。

市府表示,全市開放了78個學習中心,主要讓住在公屋、散房、無家可歸及需要語言協助等的學童有親身學習的地方,為他們提供食物及所需的高科技產品,支援遙距上課。

布里德說:「更重要的是,學童有地方可去,與同齡的小孩一起玩,讓數以千計的家長能夠安心工作,知道子女有人照顧。」

根據舊金山紀事報的報道,舊金山聯合校區本月初通知衛生局,計劃在明年1月25日重開6間小學,在2月8日重開18間公校,另有48間學校在3月22後重開。

布里德表示,學習中心跟從嚴格的防疫措施,而且採取小班教學,兩名教師照顧14名學童,絕不會與其他組別混合。

在營運這三個月中,沒有出現過任何感染個案,而一些已經重開的私校,亦沒有確診個案,因此這種營運模式或者能成為公校重開的指標。

布里德說:「從這些學習中心學習到的,能夠成為重開公校的指標,我們知道重開公校很難,亦需要很多功夫,但我相信我們可以,亦必須盡快讓學生回校上課。」

學習中心的新學期將於明年1月5日展開,預計能夠擴展服務,接收3千名學童。

另外,市府亦宣布電訊供應商Comcast會向學習中心當中800個家庭提供電腦,並為他們提供12個月的免費上網服務。

