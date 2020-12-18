舊金山社區學習中心無人染疫 市長稱公校可借鏡（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市府在疫情期間，為照顧有需要學童而設的社區學習中心，第一個學期已經完結，過去三個月，所有的學習中心並沒有出現任何感染個案，市長布里德表示，學習中心的營運模式，或者可以成為公校重開的借鏡。

9月份開始運作的社區學習中心，第一個學期剛剛結束，服務了約2千名學童，當中96%是有色人種。

市府表示，全市開放了78個學習中心，主要讓住在公屋、散房、無家可歸及需要語言協助等的學童有親身學習的地方，為他們提供食物及所需的高科技產品，支援遙距上課。

布里德說：「更重要的是，學童有地方可去，與同齡的小孩一起玩，讓數以千計的家長能夠安心工作，知道子女有人照顧。」

根據舊金山紀事報的報道，舊金山聯合校區本月初通知衛生局，計劃在明年1月25日重開6間小學，在2月8日重開18間公校，另有48間學校在3月22後重開。

布里德表示，學習中心跟從嚴格的防疫措施，而且採取小班教學，兩名教師照顧14名學童，絕不會與其他組別混合。

在營運這三個月中，沒有出現過任何感染個案，而一些已經重開的私校，亦沒有確診個案，因此這種營運模式或者能成為公校重開的指標。

布里德說：「從這些學習中心學習到的，能夠成為重開公校的指標，我們知道重開公校很難，亦需要很多功夫，但我相信我們可以，亦必須盡快讓學生回校上課。」

學習中心的新學期將於明年1月5日展開，預計能夠擴展服務，接收3千名學童。

另外，市府亦宣布電訊供應商Comcast會向學習中心當中800個家庭提供電腦，並為他們提供12個月的免費上網服務。

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