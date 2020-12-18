Santa Clara縣為前線醫護接種首批疫苗（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣周四為200多名前線醫護人員接種第一批疫苗。

Santa Clara衛生局在Fairgrounds設立的新型肺炎病毒檢測站，現在都成為新的疫苗接種中心，首批獲接種的都是在長期護老中心工作的醫護人員。

該縣預料這幾個星期會收到近6,000劑由Pfizer和BioNtech研發的疫苗，Santa Clara縣當局表示，每日為200幾名醫護人員接種。

新冠病毒檢測總監Marty Fenstersheib說：「這是完結疫情的開始，但是仍然要保持警覺。」

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody說：「我們要繼續戴口罩，留在家中，禁聚會，保持這些措施，直至接種率達到很高。」

專家表示，要達到集體免疫，全縣必須要七至八成人口接種，到時候才可以真正解除口罩令等限制。

Santa Clara縣也預料，下星期可以收到由另一間藥廠Moderna公司生產的首批6.8萬多劑疫苗，該公司的疫苗仍有待FDA批准。

Santa Clara縣緊急行動中心Anne Chang說：「截至昨天（周三），我們社區一共失去了566條保貴的生命，這是令人震驚的，實在不能置之不理，而我們的醫療系統已經面臨飽和。」

Santa Clara縣周四再多1,201人確診，另外多5人死亡。

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