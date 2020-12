【KTSF】

副總統彭斯與妻子周五早上在白宮接種新冠疫苗,全程在電視台和網上直播,白宮醫務總監Jerome Adams也同時接種,希望能說服國民疫苗是安全,可以放心接種。

彭斯在接種疫苗後表示,疫苗研發的速度如此快,可說是醫學界的奇蹟。

新型肺炎在美國已造成超過31萬人死亡,總統當選人拜登與副總統當選人賀錦麗也將公開接種,暫時未知特朗普總統會否接種。

