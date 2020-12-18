舊金山婦人當街被強暴 幸有目擊者出手相助

【KTSF】

舊金山（三藩市）市中心周三傍晚當街當巷發生強暴案，一名失去知覺的婦人被一名男子當街強暴，有目擊者見狀喝停該名男子，男子一度成功逃脫，最後被警方拘捕。

警方於傍晚6時半左右接獲舉報，案發現場位於5街附近的Market街900號路段。

警員到場後，發現一名失去知覺的60歲婦人，需要送院治療。

據目擊者透露，當時有一輛巴士路過，車上有多名乘客向男疑犯大叫，喝令他停止，有乘客下車協助該名婦人，男疑犯奔跑逃離現場。

警方憑著拍下疑犯外貌的監控片段，於周四凌晨在Golden Gate街夾Hyde街發現一名與疑犯長相吻合的男子，馬上將他拘捕。

疑犯是41歲男子Fidel Padilla，他涉嫌觸犯強姦罪被扣查。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。