舊金山婦人當街被強暴 幸有目擊者出手相助

舊金山(三藩市)市中心周三傍晚當街當巷發生強暴案,一名失去知覺的婦人被一名男子當街強暴,有目擊者見狀喝停該名男子,男子一度成功逃脫,最後被警方拘捕。

警方於傍晚6時半左右接獲舉報,案發現場位於5街附近的Market街900號路段。

警員到場後,發現一名失去知覺的60歲婦人,需要送院治療。

據目擊者透露,當時有一輛巴士路過,車上有多名乘客向男疑犯大叫,喝令他停止,有乘客下車協助該名婦人,男疑犯奔跑逃離現場。

警方憑著拍下疑犯外貌的監控片段,於周四凌晨在Golden Gate街夾Hyde街發現一名與疑犯長相吻合的男子,馬上將他拘捕。

疑犯是41歲男子Fidel Padilla,他涉嫌觸犯強姦罪被扣查。

