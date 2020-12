暴風雪吹襲美國東北部 至少5人亡

【KTSF 江良慧報導】

美國東北部地區遇上近年來最大的冬季風暴,為廣泛地區帶來暴風雪,紐約州、麻省和賓夕凡尼亞州都錄得破紀錄的降雪量,大風雪也導致至少5人死亡。

危險的東北風暴猛烈吹襲東北部地區,風暴為部分地區帶來的大雪,比上一個冬季整季還要多,有些地區降雪超過40吋。

風暴帶來暴風雪,風速高達時速65英里,大雪加上大風,和冰雪積聚,駕駛人士都要分外小心。

近乎白茫茫的天氣令交通意外頻生,賓夕凡尼亞州有貨車失控,撞到一架緊急車輛,急救人員及時跑開,避過一劫。

鏟雪車24小時不停開動,清理馬路上積雪,濕滑的不止馬路,機場跑道也一樣,Spirit航空有飛機就在馬里蘭州機場降落後衝出跑道。

而雖然陸空交通都受到影響,但州長就有信心風暴不會對抗疫工作有嚴重影響。

康湼狄格州州長Ned Lamont說疫苗已經到達,所以不會被風雪拖慢。

