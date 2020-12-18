暴風雪吹襲美國東北部 至少5人亡

【KTSF 江良慧報導】

美國東北部地區遇上近年來最大的冬季風暴，為廣泛地區帶來暴風雪，紐約州、麻省和賓夕凡尼亞州都錄得破紀錄的降雪量，大風雪也導致至少5人死亡。

危險的東北風暴猛烈吹襲東北部地區，風暴為部分地區帶來的大雪，比上一個冬季整季還要多，有些地區降雪超過40吋。

風暴帶來暴風雪，風速高達時速65英里，大雪加上大風，和冰雪積聚，駕駛人士都要分外小心。

近乎白茫茫的天氣令交通意外頻生，賓夕凡尼亞州有貨車失控，撞到一架緊急車輛，急救人員及時跑開，避過一劫。

鏟雪車24小時不停開動，清理馬路上積雪，濕滑的不止馬路，機場跑道也一樣，Spirit航空有飛機就在馬里蘭州機場降落後衝出跑道。

而雖然陸空交通都受到影響，但州長就有信心風暴不會對抗疫工作有嚴重影響。

康湼狄格州州長Ned Lamont說疫苗已經到達，所以不會被風雪拖慢。

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