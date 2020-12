【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)周五下午正式批准,藥廠Moderna和國家衛生研究院共同研發的新型肺炎疫苗,可以在美國緊急使用。

從周五起,美國的18歲或以上成年人,都可以接種Moderna的疫苗,疫苗在臨床實驗期間,對新型肺炎病毒94%有效,Moderna疫苗還可以預防其他嚴重疾病,因為在參與實驗的人當中,有30人出現嚴重疾病,但所有人都是在安慰劑群組。

預計運載Moderna疫苗的貨車週末會開始出發,首批590萬劑疫苗預計最早可以在星期一開始接種。

