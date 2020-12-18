Marin縣開始為療養院工作人員接種疫苗（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

北灣Marin縣自疫情爆發以來，有85個住在療養院的居民染疫死亡，在加州接種疫苗的計劃下，排在前線醫護人員之後，就是在療養院的工作人員，Marin縣周四就有一間療養院的職員集體接種疫苗。

在Redwoods療養院，排隊接種疫苗的醫護人員在經歷9個月的疫情之後，百感交集。

這名護理人員說，感到興奮，但也有點緊張。

這名男子則表示，因為母親有心臟問題，長時間無法和她見面，因此希望趕快接種疫苗之後，可以和母親見面。

Marin縣市府衛生官員表示，當疫苗送到這個設施的時候，看得到整個地方的工作人員的興奮，似乎是一隻強心針。

Kaiser數據顯示，全國死於新冠肺炎的美國人當中，有超過10萬是長期護理中心的人，這名職員表示，接種疫苗對療養院的居民好，他們已9個月不能和家人見面。

周四有130名這裡的工作人員接種疫苗。

96歲居民Betty Kerrigan表示，她期待著人們生活恢復正常，他們預料將在下星期開始，由CVS或Walgreens藥房系統接種疫苗。

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