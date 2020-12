Marin縣開始為療養院工作人員接種疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

北灣Marin縣自疫情爆發以來,有85個住在療養院的居民染疫死亡,在加州接種疫苗的計劃下,排在前線醫護人員之後,就是在療養院的工作人員,Marin縣周四就有一間療養院的職員集體接種疫苗。

在Redwoods療養院,排隊接種疫苗的醫護人員在經歷9個月的疫情之後,百感交集。

這名護理人員說,感到興奮,但也有點緊張。

這名男子則表示,因為母親有心臟問題,長時間無法和她見面,因此希望趕快接種疫苗之後,可以和母親見面。

Marin縣市府衛生官員表示,當疫苗送到這個設施的時候,看得到整個地方的工作人員的興奮,似乎是一隻強心針。

Kaiser數據顯示,全國死於新冠肺炎的美國人當中,有超過10萬是長期護理中心的人,這名職員表示,接種疫苗對療養院的居民好,他們已9個月不能和家人見面。

周四有130名這裡的工作人員接種疫苗。

96歲居民Betty Kerrigan表示,她期待著人們生活恢復正常,他們預料將在下星期開始,由CVS或Walgreens藥房系統接種疫苗。

