【KTSF】

最近在Contra Costa縣發生了3起土狼咬傷人的事件,動物專家經過DNA鑑定,發現是同一隻土狼所為。

最近一次土狼襲擊人的事件發生在本周二,在Lafayette的一間Diablo Foods食品超市附近,這隻土狼跑到超市員工的後門,咬傷了員工的小腿。

本月另外一起同類案件,是在Moraga的一間高中發生,一位男士在操場跑步時被咬傷。

之前的7月份,同樣在Morage的公園,一位2歲男童也被土狼襲擊,通過3位傷者的驗傷DNA測試,發現襲擊他們的是同一隻土狼,目前動物專家正在追踪這一隻土狼。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。