洛杉磯市長Eric Garcetti周四說,他9歲女兒確診感染新冠病毒,他和妻子正在家中隔離。

Garcetti說:「Maya將隔離至少十天,從她的癥狀首次出現起,Amy和我正按照公共衛生指南隔離,我將繼續以遠端形式每天處理本市公務。」

他表示,目前洛杉磯市政府正在提升檢測的能力,每天做41,000次,至今做了將近300萬次檢測,洛杉磯的疫情很嚴重,7天的平均確診率達到驚人的19.6%,市內部份地區更高達30%。

洛杉磯縣累計有56.6萬人感染新冠狀病毒,當中有8,568人死亡,單是過去兩個星期,洛杉磯縣有超過13.5萬宗確診。

