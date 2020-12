美國電信企業中國分公司高管被控干擾六四紀念視訊會議

【KTSF 古琳嘉報導】

今年5月、6月期間,一系列紀念紀念六四的網路視訊會議遭到駭客干擾,導致一度中斷,聯邦司法部起訴一名在中國的美國公司高管,並獲法庭批准其逮捕令。

聯邦司法部周五公布,起訴一名在美國電信企業中國分公司任職的高管Xinjiang Jin,又稱Julien Jin,位於紐約布魯克林的聯邦法庭已批准其逮捕令。

聯邦司法部指出,Jin涉嫌與中國政府合作,干擾網上紀念六四的視訊會議,導致會議一度斷訊。

不過聯邦司法部周五並未將涉及的美國企業名字公布,只是以‘公司一號’來替代。

但有媒體報導,Jin是Zoom的中國區員工,民運人士王丹也在臉書發文,表示可靠消息獲知,美國聯邦調查局(FBI)宣布逮捕Zoom公司一名資深員工,但隨後又更正,指該員工人在中國。

聯邦司法部指,這些被干擾的會議是透過這家美國企業的視訊系統舉行,會議主持人則是在美國的個人,包括在紐約的人士,目前Jin尚未被捕。

