聯邦食品藥物管理局(FDA)一個獨立專家小組周四開會後決定,建議在緊急情況下批准使用由Moderna和國家衛生研究院共同研發的新型肺炎疫苗。

專家小組以20票贊成,0票反對,1票棄權通過建議批准Moderna的疫苗在大流行期間,緊急使用在成年人身上,預計FDA將會接納建議,最快周五正式批准這疫苗的緊急使用。

專家小組表決前要決定的是,Moderna疫苗用於18歲或以上人士,是否益處大過風險。

專家早前已經確認Moderna的疫苗有效率超過九成四,而且疫苗毋須儲存在攝氏零下70度的超低溫,可以存放在常規冰格。

