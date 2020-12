國會疫情紓困方案如未達協議 聯邦政府或短暫停擺

【KTSF 張麗月報導】

國會兩黨領袖正積極談判,謀求就疫情紓困方案達成協議,談判雖然有進展,但雙方的分歧仍然很大。

由於疫情紓困方案附加在聯邦開支法案裡面一起討論,因此增加談判的難度。

維持聯邦政府運作的臨時撥款開支法案將於周五午夜屆滿,如果屆時國會兩黨領袖就紓困方案持續有爭抝,令開支法案仍未達成協議的話,聯邦政府就有可能短暫停擺。

參議院共和黨黨鞭John Thune表示,聯邦政府在週末短暫停擺是有可能發生,因為要在周五午夜前通過另一項臨時開支法案是有難度。

他透露,紓困方案最棘手,十分複雜,分岐最大的是直接派錢的問題,包括派幾多和那些人最需要,另外針對聯邦緊急管理部門FEMA的撥款問題也令人頭痛,例如撥款如何分配,以及如何監管撥款的用途。

至於疫情紓困方案總值9,080億元,當中包含建議直接派錢給每個人600元,延續聯邦失業紓困金每週300元,扶助小商業的PPP薪資保障計劃等。

