百年難得一見天文奇景「聖誕星」下周一晚肉眼也能看見（ 視頻）

下星期一,天空將會出現「聖誕星」,這個天文奇景幾百年才會出現一次,而今次大家用肉眼也會看得到。

太陽系九大行星各有自己的軌道,有時候星與星之間會走得很近,下星期一就是一個好例子,到時木星和土星將會異常接近,兩顆星之間的距離少於月球的直徑,兩星如此接近,對上一次是800年前,今次之後,可能要等幾百年。

位於南灣Mountain View的NASA AMES太空總署天文學家Jeff Cuzzi表示,大家星期一日落期間找個空曠的地方,向西面的天空看,就會看見兩星聯合的奇景。

Cuzzi說:「剛日落時西邊天空很低的位置,不要等到天全黑,因為會消失,日落之後不久,木星和土星也會隨之落下,你可以用肉眼看見,視力很好的人,甚至可能看見兩個明亮的星體,如果用望遠鏡,可能見到木星的小行星。」

今次的天文奇景有人稱為「聖誕星」,聖經記載耶穌降生後,來自東方的博士在一顆大星引領下,找到孩童耶穌。

天文學家Jeff Cuzzi表示,歷代的天文學家都有研究這個記載,發現兩個發生過的天文現象。

Cuzzi說:「公元前7世紀,木星和土星聯合是奇景,可是在西邊,木星和金星聯合,公元前二或三世紀發生在東邊,這故事流傳下來,而很可能與其中一個或兩個天文現象有關。」

今次木星和土星聯合,大家不用等到星期一才看,這幾天的傍晚,大家用肉眼可以看到兩顆星的距離越來越近,而下星期一之後,會看到兩顆星的距離越來越遠。

