百年難得一見天文奇景「聖誕星」下周一晚肉眼也能看見（ 視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

下星期一，天空將會出現「聖誕星」，這個天文奇景幾百年才會出現一次，而今次大家用肉眼也會看得到。

太陽系九大行星各有自己的軌道，有時候星與星之間會走得很近，下星期一就是一個好例子，到時木星和土星將會異常接近，兩顆星之間的距離少於月球的直徑，兩星如此接近，對上一次是800年前，今次之後，可能要等幾百年。

位於南灣Mountain View的NASA AMES太空總署天文學家Jeff Cuzzi表示，大家星期一日落期間找個空曠的地方，向西面的天空看，就會看見兩星聯合的奇景。

Cuzzi說：「剛日落時西邊天空很低的位置，不要等到天全黑，因為會消失，日落之後不久，木星和土星也會隨之落下，你可以用肉眼看見，視力很好的人，甚至可能看見兩個明亮的星體，如果用望遠鏡，可能見到木星的小行星。」

今次的天文奇景有人稱為「聖誕星」，聖經記載耶穌降生後，來自東方的博士在一顆大星引領下，找到孩童耶穌。

天文學家Jeff Cuzzi表示，歷代的天文學家都有研究這個記載，發現兩個發生過的天文現象。

Cuzzi說：「公元前7世紀，木星和土星聯合是奇景，可是在西邊，木星和金星聯合，公元前二或三世紀發生在東邊，這故事流傳下來，而很可能與其中一個或兩個天文現象有關。」

今次木星和土星聯合，大家不用等到星期一才看，這幾天的傍晚，大家用肉眼可以看到兩顆星的距離越來越近，而下星期一之後，會看到兩顆星的距離越來越遠。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。