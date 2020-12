東華醫院周五開始為醫護接種新冠疫苗

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山(三藩市)華埠東華醫院周五開始第一階段新冠疫苗接種工作,對象是負責照看病人的前線醫護人員。

周五首先參加疫苗接種的是東華醫院加護病房醫生譚達恩,每名接種疫苗的人,都要先填寫個人資料,以便之後追蹤,因為目前可做緊急使用的Pfizer與BioNtech研發的新冠疫苗要分兩次接種,才能完全發揮作用,周五先打第一針,21天後才會再打第二針。

東華醫院加護病房醫生譚達恩(Fred Hom)說:「我很確定這對大多數人來說是安全的,就像其他疫苗一樣,可能會有一兩個病例出現嚴重副作用,但對患者來說,這種疫苗的好處遠遠超過了小風險。」

醫生說,正常的疫苗臨床試驗一般需要6個月,而這次緊急使用的新冠疫苗,臨床試驗只有兩個月,因此某些接種者可能會有輕度到中度副作用,多數症狀與流感疫苗相同,例如頭痛、接種除出現疼痛、肌肉和關節痛,某些人可能還有噁心症狀。

東華醫院首席醫療官郭顯民(Justin Quock)說:「如果一個人以前接種過流感疫苗,並出現過敏反應,那這個人就需要認真考慮,也許他不適合接種疫苗,不能百分百保證。」

不過醫生強調,目前授權使用的疫苗,有效率高達95%,因此接種疫苗仍然利大於弊。

東華醫院收到的第一批疫苗有100劑,周五為最前線的醫護人員施打,醫院預計下週還會收到更多疫苗,希望短期內能為醫院所有400多名醫護人員接種。

東華醫院將按照市衛生局指引,分4個階段為社區做接種服務,首先是醫護人員;第二是人口密集的長者照護中心、散房住客、教師,以及身體已有病的人;第三是必要工作者;第四是較健康的年輕人和孩童等;還沒有打疫苗的人,如果懷疑感染新冠病毒,應立即做檢測。

東華醫院營運總監高子娜(Gina Yam)說:「如果大家對自己病情有擔心,或者懷疑自己受過感染,就要儘快去其中一個檢測站,但如果你真的不舒服,我們的診所每一天都可以為你服務,為你做檢測。」

不過醫生仍建議不能放鬆和延緩對其他疾病的治療。

東華醫院行政總裁張建清博士(Jian Zhang)說:「雖然現在外面新冠肺炎情況很嚴重,但是其他病也不能拖,例如你胸口不舒服,或者有中風的情形,這些都要看醫生的,因為這些比新冠病毒還嚴重,如過不看醫生,結果比新冠肺炎還嚴重。」

醫生還提醒,接種疫苗只是走出疫情的開始,民眾仍需保持警惕,繼續戴口罩、勤洗手、保持社交距離,防止病毒傳播。

