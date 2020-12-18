東華醫院周五開始為醫護接種新冠疫苗

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山（三藩市）華埠東華醫院周五開始第一階段新冠疫苗接種工作，對象是負責照看病人的前線醫護人員。

周五首先參加疫苗接種的是東華醫院加護病房醫生譚達恩，每名接種疫苗的人，都要先填寫個人資料，以便之後追蹤，因為目前可做緊急使用的Pfizer與BioNtech研發的新冠疫苗要分兩次接種，才能完全發揮作用，周五先打第一針，21天後才會再打第二針。

東華醫院加護病房醫生譚達恩（Fred Hom）說：「我很確定這對大多數人來說是安全的，就像其他疫苗一樣，可能會有一兩個病例出現嚴重副作用，但對患者來說，這種疫苗的好處遠遠超過了小風險。」

醫生說，正常的疫苗臨床試驗一般需要6個月，而這次緊急使用的新冠疫苗，臨床試驗只有兩個月，因此某些接種者可能會有輕度到中度副作用，多數症狀與流感疫苗相同，例如頭痛、接種除出現疼痛、肌肉和關節痛，某些人可能還有噁心症狀。

東華醫院首席醫療官郭顯民（Justin Quock）說：「如果一個人以前接種過流感疫苗，並出現過敏反應，那這個人就需要認真考慮，也許他不適合接種疫苗，不能百分百保證。」

不過醫生強調，目前授權使用的疫苗，有效率高達95%，因此接種疫苗仍然利大於弊。

東華醫院收到的第一批疫苗有100劑，周五為最前線的醫護人員施打，醫院預計下週還會收到更多疫苗，希望短期內能為醫院所有400多名醫護人員接種。

東華醫院將按照市衛生局指引，分4個階段為社區做接種服務，首先是醫護人員；第二是人口密集的長者照護中心、散房住客、教師，以及身體已有病的人；第三是必要工作者；第四是較健康的年輕人和孩童等；還沒有打疫苗的人，如果懷疑感染新冠病毒，應立即做檢測。

東華醫院營運總監高子娜（Gina Yam）說：「如果大家對自己病情有擔心，或者懷疑自己受過感染，就要儘快去其中一個檢測站，但如果你真的不舒服，我們的診所每一天都可以為你服務，為你做檢測。」

不過醫生仍建議不能放鬆和延緩對其他疾病的治療。

東華醫院行政總裁張建清博士（Jian Zhang）說：「雖然現在外面新冠肺炎情況很嚴重，但是其他病也不能拖，例如你胸口不舒服，或者有中風的情形，這些都要看醫生的，因為這些比新冠病毒還嚴重，如過不看醫生，結果比新冠肺炎還嚴重。」

醫生還提醒，接種疫苗只是走出疫情的開始，民眾仍需保持警惕，繼續戴口罩、勤洗手、保持社交距離，防止病毒傳播。

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