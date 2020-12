【KTSF】

加州新型肺炎個案累計將近180萬宗,周四單日新增41,000宗,疫情至今已有22,160人死亡,周四有多300人死於新型肺炎。

州府網站最新資料顯示,加州的新症、死亡人數、住院人數,以及需要深切治療的人數,近期幾乎持續直線上升,目前全州只剩下1,234張ICU病床,可使用率下跌至2.1%。

加州五大區之中,只有沙加緬度以北的北加州區有超過兩成的ICU病床可供使用,該區暫時不需要實施新的居家令。

至於南加州以及中谷San Joaquin Valley已經沒有ICU床位,加州的確診率也從14日前4.1%,上升至現在11.8%。

