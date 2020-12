【KTSF 郭柟報導】

加州連續兩天有超過5萬宗新症,灣區深切治療部病床目前有13.1%,周四晚午夜之後,所有縣都要實施新居家令,為期至少三星期。

San Mateo縣由周四晚午夜起,禁止所有聚會,餐廳只准提供外賣,零售店限制最多20%人數等。

周四是縣內的餐廳本年度最後一天可以提供戶外用餐,雖然天氣寒冷,有食客都抓緊機會在戶外用餐。

有理髮店準備要再關門,周四有大批客人趕忙預約當天理髮。

另外有餐廳表示,即使過去幾個月開放戶外用餐空間,生意仍然大跌一半,店員指雖然對前景樂觀,但是都很擔心。

另外,加州周四再多379人死亡,再破單日新高,另外多5.2萬幾人確診,整個加州深切治療部病床,可使用數目只剩3%,南加州和中谷所有病床爆滿。

