全灣區正式實施居家令 非同住者不應聚會

灣區目前的ICU床位可使用率是12.8%,由於跌穿州府所定的15%臨界點,所以整個灣區周五開始實施居家令,其中舊金山(三藩市)周五開始規定,從灣區以外地區返回的人士居家檢疫十天。

舊金山周五開始實施新的衛生指引,要求所有從灣區以外入境舊金山的人士,不論是遊客、新搬入的人士,或者外遊回來的本地居民,都必須自行隔離10天,醫護、救援人員及政府官員等除外,違例者屬於輕罪,但市府沒有交待如何執法,現階段以教育為主,鼓勵市民自律守法。

舊金山國際機場旅客抵埗取行李的地區,用廣播告訴旅客新的規定。

旅客Irith Danzinger說:「你相信居家檢疫嗎?我信,雖然我不太喜歡,對經濟不好,對大眾心情不好,可以有利於衛生和健康。」

也有舊金山市民直言,不會遵守居家檢疫的指引。

舊金山居民Paymon Ghafouri說:「我一回來就要上班,另外一個疑問就是,誰會來過問我十天的行蹤,(記者:你回來後不會居家檢疫嗎?)坦白講我不會。」

灣區San Mateo縣、Napa和Solano縣周五也必須加入新居家令的行列,居民如非必要不應外出,也不能與自己住戶以外的人聚會,在戶外也不可以。

周五開始,餐館只准外賣,理髮店、修甲店等個人服務行業關閉,零售店顧客人數限制在20%或以下,到1月8號,灣區的居家令才會鬆綁。

學校方面,舊金山聯合校區周五宣布原定1月25號部分學校重開的計劃需要延後,原因是校區與教職員工會未能就重開時間表達成協議,工會要求等到舊金山疫情緩和至橙色級別,並且在這級別連續14日才可以談重開。

而州和舊金山衛生局的指引是,就算一個縣處於紫色疫情級別,學校如果做足防疫措施,得到衛生部門的豁免就可以重開。

目前灣區不少公立學校校區與舊金山校區一樣,聖誕假期後新的學期會繼續網上教學。

灣區包括Santa Cruz在內十個縣,目前累計新型肺炎個案逼近22萬宗,有2,291人死於新型肺炎。

