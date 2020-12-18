全灣區正式實施居家令 非同住者不應聚會

【KTSF 黃恩光報導】

灣區目前的ICU床位可使用率是12.8%，由於跌穿州府所定的15%臨界點，所以整個灣區周五開始實施居家令，其中舊金山（三藩市）周五開始規定，從灣區以外地區返回的人士居家檢疫十天。

舊金山周五開始實施新的衛生指引，要求所有從灣區以外入境舊金山的人士，不論是遊客、新搬入的人士，或者外遊回來的本地居民，都必須自行隔離10天，醫護、救援人員及政府官員等除外，違例者屬於輕罪，但市府沒有交待如何執法，現階段以教育為主，鼓勵市民自律守法。

舊金山國際機場旅客抵埗取行李的地區，用廣播告訴旅客新的規定。

旅客Irith Danzinger說：「你相信居家檢疫嗎？我信，雖然我不太喜歡，對經濟不好，對大眾心情不好，可以有利於衛生和健康。」

也有舊金山市民直言，不會遵守居家檢疫的指引。

舊金山居民Paymon Ghafouri說：「我一回來就要上班，另外一個疑問就是，誰會來過問我十天的行蹤，（記者：你回來後不會居家檢疫嗎？）坦白講我不會。」

灣區San Mateo縣、Napa和Solano縣周五也必須加入新居家令的行列，居民如非必要不應外出，也不能與自己住戶以外的人聚會，在戶外也不可以。

周五開始，餐館只准外賣，理髮店、修甲店等個人服務行業關閉，零售店顧客人數限制在20%或以下，到1月8號，灣區的居家令才會鬆綁。

學校方面，舊金山聯合校區周五宣布原定1月25號部分學校重開的計劃需要延後，原因是校區與教職員工會未能就重開時間表達成協議，工會要求等到舊金山疫情緩和至橙色級別，並且在這級別連續14日才可以談重開。

而州和舊金山衛生局的指引是，就算一個縣處於紫色疫情級別，學校如果做足防疫措施，得到衛生部門的豁免就可以重開。

目前灣區不少公立學校校區與舊金山校區一樣，聖誕假期後新的學期會繼續網上教學。

灣區包括Santa Cruz在內十個縣，目前累計新型肺炎個案逼近22萬宗，有2,291人死於新型肺炎。

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