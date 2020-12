美國飛歐洲航班實施新檢疫措施 無需隔離（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國飛歐洲航班實施新檢疫標準措施,讓檢測結果呈陰性的旅客,在抵達目的地後無需隔離。

搭乘Delta 76航班前往荷蘭阿姆斯特丹的乘客,出發前5天做了第一次新冠病毒檢測,而上飛機前,這些乘客又在亞特蘭大機場做了一次快速檢測,結果是陰性的乘客才能上飛機.

抵達阿姆斯特丹機場後再做第三次檢測,結果若是陰性,就無需在當地接受隔離。

這個旅行檢測程序是Delta航空與荷蘭皇家航空合作採用,可以讓往返亞特蘭大與阿姆斯特丹的乘客安心旅行。

急救醫生Stefen Ammon說:「我們用疊加或連續檢測方法,試圖捕捉那些一開始為假陰性和/或在第一次檢測後3天內結果有變化的個人,所以這只是另一層保護。」

航空公司採取這個檢測步驟,就是希望挽回乘客的信心,同時免除檢疫隔離時間。

Delta航空公司資深副總裁Perry Cantarutti說:「我們希望在明年第一季度,能有更多城市加入。」

已經實施類似計劃的機場,還有羅馬到紐約,亞特蘭大到羅馬稍後也會實施。

目前,歐盟和美國仍在實施旅行限制,禁止非必要旅行,因此乘客數量仍然有限。

除了Delta航空,還有多家航空公司正打算採用連續檢測方法吸引乘客,但關鍵問題是,能否獲得政府批准,而這場疫情也可能讓這種旅行方式變成未來一種新常態。

