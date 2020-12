美國周三3,656人染疫亡創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎病例突破1700萬宗,周三單日的新症和死亡人數都創出單日新高。

周三是美國史上最黑暗的一天,因為是疫情爆發以來,單日死亡人數最多的一天,有3,656人染疫死亡,比舊紀錄多300人。

死者家人Daniel Trevino說:「這一分鐘他們還好好的,你還在跟他們視像對話,但下一分鐘,你再和他們視像對話,他們身上插上6部機器的喉管,這也是你摯愛給你最後的畫面。」

周三的住院人數和新症數目也分別打破紀錄,有超過113萬人住院,新症則接近25萬宗。

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio醫生說:「我們看不到公眾在做需要遏止病毒的趨勢。」

根據CDC最新的預測,未來幾個星期,美國可能會有多數以萬計的新型肺炎患者死亡,到1月9日,總死亡人數可能多達391,000人。

內華達和其他5個州,單日死亡人數創新高,白宮抗疫小組說,秋季病例激增,和感恩節後的急升合併,導致目前冬季出現病例最快最多的增幅,田納西州是病毒傳播最快的州份之一。

田州州長Bill Lee說:「這疫苗解決不了的其中一個問題,或治愈不了是自私或冷漠,對我們周圍鄰居發生何事。」

與此同時,Pfizer的疫苗就繼續分發全國各地,但由於運送失誤,新墨西哥州被逼把75劑以錯誤溫度運送的疫苗丟棄,不過藥劑師同時表示,發現有些Pfizer的疫苗小瓶裝有不止一劑疫苗,為部分目前只是分配到較少劑量的州分帶來驚喜。

其中艾奧瓦州表示,正與聯邦當局研究,為何分配的數量比原定的少了三成。

