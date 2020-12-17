美國周三3,656人染疫亡創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎病例突破1700萬宗，周三單日的新症和死亡人數都創出單日新高。

周三是美國史上最黑暗的一天，因為是疫情爆發以來，單日死亡人數最多的一天，有3,656人染疫死亡，比舊紀錄多300人。

死者家人Daniel Trevino說：「這一分鐘他們還好好的，你還在跟他們視像對話，但下一分鐘，你再和他們視像對話，他們身上插上6部機器的喉管，這也是你摯愛給你最後的畫面。」

周三的住院人數和新症數目也分別打破紀錄，有超過113萬人住院，新症則接近25萬宗。

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio醫生說：「我們看不到公眾在做需要遏止病毒的趨勢。」

根據CDC最新的預測，未來幾個星期，美國可能會有多數以萬計的新型肺炎患者死亡，到1月9日，總死亡人數可能多達391,000人。

內華達和其他5個州，單日死亡人數創新高，白宮抗疫小組說，秋季病例激增，和感恩節後的急升合併，導致目前冬季出現病例最快最多的增幅，田納西州是病毒傳播最快的州份之一。

田州州長Bill Lee說：「這疫苗解決不了的其中一個問題，或治愈不了是自私或冷漠，對我們周圍鄰居發生何事。」

與此同時，Pfizer的疫苗就繼續分發全國各地，但由於運送失誤，新墨西哥州被逼把75劑以錯誤溫度運送的疫苗丟棄，不過藥劑師同時表示，發現有些Pfizer的疫苗小瓶裝有不止一劑疫苗，為部分目前只是分配到較少劑量的州分帶來驚喜。

其中艾奧瓦州表示，正與聯邦當局研究，為何分配的數量比原定的少了三成。

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