特朗普有意委派特別檢察官調查亨特

總統當選人拜登的兒子亨特,現時除了接受聯邦調查他的稅務問題之外,特朗普總統更有意委派特別檢察官去調查亨特與外國,特別是與中國的商業往來是否有利益衝突。

特朗普正催促委派特別檢察官去獨立調查有關亨特與外國的商業往來,參議院司法委員會主席Lindsey Graham周三也表示,司法部絕對有必要指派一名特別檢察官,去調查亨特與外國,特別是與中國和烏克蘭的商業往來是否有利益衝突。

Graham說,既然有特別檢察官調查特朗普涉及的通俄案,為何不可以委任特別檢察官去調查亨特與中國政府的商業轇輵,尤其是報導指有電郵顯示,亨特設立辦公室,並且將鎖匙分配給拜登和拜登的弟弟。

目前特拉華州與紐約州的聯邦檢察官正在調查亨特的稅務,案件衍生自調查他涉嫌洗錢的事。

美聯社指調查涉及亨特出任烏克蘭一間能源公司董事,以及他與中國的交易與利益關係。

