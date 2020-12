周四起灣區以外入境舊金山人士須自行隔離10天

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)新增420宗確診,再創單日新高,市府宣布再度收緊防疫措施,周四起將效法Santa Clara縣,規定所有從灣區以外地方入境舊金山的人,必須自行隔離10天。

舊金山過去一星期平均新增242宗確診,創疫情爆發以來的新高,加上聖誕新年假期即將來臨,因為擔心再引發另一波更嚴重的爆發,市府宣布周四凌晨起,即是12月18日起實施新的衛生指引,要求所有從灣區以外入境舊金山的民眾,不論是遊客、新搬入的人士,或者外遊回來的本地居民,都必須自行隔離10天,醫護、救援人員及政府官員等除外。

衛生局局長Grant Colfax表示,全美50個州分當中,有47個的確診率比舊金山高,例如維珍尼亞州是舊金山的兩倍,一些中西部地區,甚至是舊金山的七、八倍,如果節日後再出現爆發,舊金山的醫療系統未必承受得起。

Colfax說:「舊金山的情況雖然較好,但其他地方就非常差,意味著在舊金山以外旅遊,或者從其他地區來旅客,是有更高機會受感染,並傳播病毒。」

新的衛生指令還包括,強烈建議舊金山居民如非必要,切勿前往灣區其他縣。

Colfax表示,灣區的深切治療部ICU床位剩下13.1%,南灣Santa Clara縣及San Mateo縣更已經爆滿。

至於在舊金山,現在有150人留醫,ICU床位一共有286個,其中207個正在治療新冠病毒及其他患者,剩下31%床位可使用。

Colfax指出,看數字,舊金山的醫療系統仍處於穩定的水平,但現時的住院人數其實未反映實際情況,患者一般在確診後一星期,才會出現較嚴重的病癥,甚至住院。

Colfax說:「住院人數一般滯後,在確診後約7到10天才會浮現,因此,我們的住院人數尚未見頂,我們預計未來幾星期,可能超過200人住院。」

新的衛生指令暫定生效至明年1月4日,當被問到如何執法,衛生局指,違反指令是屬於輕罪,但相信民眾會自律,現階段仍會以教育鼓勵民眾守法。

舊金山周四新增420宗確診,再創單日新高,累計19,603宗,死亡人數是172人。

