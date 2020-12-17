舊金山列治文區首度設檢測站 來做檢測者非常多（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）周三首次在列治文區設置檢測站，市府亦預告正研究在日落區都設置檢測站。

列治文區的檢測站設在9街近Clement街一個市府停車場，大約進行了180個檢測，由於負責採樣的工作人員短缺，排隊檢測的民眾一度超過50人。

前來檢測的何先生說：「等了個半鐘，（記者：值得等嗎？）值得，買個安樂。」

市參事李麗嫦立法助理余莉娜（Angelina Yu）說：「很多列治文區社區居民告訴我們，說想在一個很方便，在社區裡有檢測，所以今天在此，近著Clement街，近著圖書館，可以方便居民走過來，還有今天見到排隊那麼長，我們知道很多社區人士是需要這個服務。」

過去一個月，列治文區一共增加247宗確診，市府表示，比例上不算高，亦不是因為這區有爆發所以才設置檢測站，有別於以往，某些社區確診率較高，這一波疫情個案分布全市各區。

由於發現列治文區對檢測有需求，市府會考慮在1月份再舉行多一次檢測。

市府周三再度在華埠設立檢測站，一共做了295個檢測。

舊金山應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）說：「當我們設檢測站時，很多時候我們不知道需求是多少，當我們找到合適的地方設檢測站，然後發現需求原來很大，我們會繼續提供服務，並會計劃定期輪流進行。」

除了列治文區外，市府表示正與日落區市參事馬兆明商討，在當地一些市府停車場或者空地設置檢測站，希望確保全市各區居民都能做檢測。

舊金山周三新增335宗確診，再創單日新高，累計19,183宗，死亡人數增5人至172人。

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