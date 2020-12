舊金山列治文區首度設檢測站 來做檢測者非常多（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)周三首次在列治文區設置檢測站,市府亦預告正研究在日落區都設置檢測站。

列治文區的檢測站設在9街近Clement街一個市府停車場,大約進行了180個檢測,由於負責採樣的工作人員短缺,排隊檢測的民眾一度超過50人。

前來檢測的何先生說:「等了個半鐘,(記者:值得等嗎?)值得,買個安樂。」

市參事李麗嫦立法助理余莉娜(Angelina Yu)說:「很多列治文區社區居民告訴我們,說想在一個很方便,在社區裡有檢測,所以今天在此,近著Clement街,近著圖書館,可以方便居民走過來,還有今天見到排隊那麼長,我們知道很多社區人士是需要這個服務。」

過去一個月,列治文區一共增加247宗確診,市府表示,比例上不算高,亦不是因為這區有爆發所以才設置檢測站,有別於以往,某些社區確診率較高,這一波疫情個案分布全市各區。

由於發現列治文區對檢測有需求,市府會考慮在1月份再舉行多一次檢測。

市府周三再度在華埠設立檢測站,一共做了295個檢測。

舊金山應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)說:「當我們設檢測站時,很多時候我們不知道需求是多少,當我們找到合適的地方設檢測站,然後發現需求原來很大,我們會繼續提供服務,並會計劃定期輪流進行。」

除了列治文區外,市府表示正與日落區市參事馬兆明商討,在當地一些市府停車場或者空地設置檢測站,希望確保全市各區居民都能做檢測。

舊金山周三新增335宗確診,再創單日新高,累計19,183宗,死亡人數增5人至172人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。