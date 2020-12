國會參議院國土安全委員會針對選舉異常舉行聽證會

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院國土安全委員會針對今年選舉出現異常的問題舉行聽證會,會上委員會主席Ron Johnson同民主黨人Gary Peters針鋒相對,Johnson指責Peters說謊,和傳播俄羅斯造謠論,Johnson是針對民主黨人指亨特拜登的醜聞,是俄羅斯散播的謠言。

Johnson指這聽證會是要針對大選欺詐和投票異常問題,引來民主黨人指責,共和黨人不認輸,不接受拜登勝選。

民主黨聯邦參議員Gary Peters說:「不論有意與否,這聆訊給平台予陰謀論與謊言是破壞行動,不容於美國參議院。」

Johnson反擊,指Peters散播謠言,雙方當場吵起來。

Johnson說:「是你Peters導致這個委員會,而不是Johson,錯誤指控主席在散播謠言。」

Johnson所指的謠言,是Peters與國會民主黨人一直說有關選前一系列不利亨特拜登的消息,都是俄羅斯造謠,周三的聽證會未有傳召關鍵搖擺州的地方官員作證。

民主黨人則傳召時任的聯邦網絡安全與設備局主管Christopher Krebs作證,他堅稱,投票系統沒有問題,並認為選舉舞弊陰謀論破壞對民主的信任,必須停止。

他在11月中被特朗普炒魷,目前未知道周三的聽證會有什麼的結論與行動。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。