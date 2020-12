【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣由星期四晚午夜11點59分開始實施州府的新居家令,縣府經理表示很擔心年尾節日假期居民外遊聚會,將增加病例。

San Mateo縣府經理Mike Callagy說:「我要強調,請你不要在假期聚會,只跟同住的人慶祝,希望我們可以在不久將來結束疫情,已經見到終點線,期間只想更多人健康安全。」

San Mateo縣只剩9張深切治療部病床,該縣現時總共有19,330宗確診個案,183人死亡,過去一星期,每日平均多372宗新症,新症率是每十萬人之中,每天增加17.9宗個案。

San Mateo縣府又指,收到747個有關商店懷疑違反衛生指引的投訴,七成商店都肯改善,但是有5間因多次違例不改被票控。

