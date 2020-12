【KTSF 韓千繪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警方在多起搶劫案的調查中發現,目前有很多不去上學的孩子參與了搶劫。

警方稱,有些搶劫者非常年輕,甚至只有12或13歲,他們有些參與了團伙搶劫,有時他們如果選錯了搶劫對象也會吃苦頭。

在疫情下,兒童機構很難掌握這些孩子的行踪,而且這些孩子已經有9個月沒有去學校上學,也沒有更多的渠道樹立自己的人生榜樣。

