奧克蘭把前學生宿舍改為無家可歸人士居所（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣奧克蘭市府將一棟在Rockridge區的前學生宿舍改為無家可歸人士住所,大約100人可以在月底搬入。

在奧克蘭Rockridge區Broadway Terrace的Clifton Hall,前身是加州藝術學院的學生宿舍,歸市府所有,當中有63個單位將在12月28日搬來這裡的大約100人當中,包括無家可歸的年長人士,將是他們的永久住所,部分單位則是過渡房屋,讓一些家庭搬入,直到他們能夠找到永久居住地方為止。

奧克蘭市長Libby Schaaf說:「我們知道解決無家可歸問題的辦法是提供永久住所,不是臨時庇護所,而是永久住所,這也就是我們在今天慶祝能夠取得Clifton Hall的虛擬鑰匙。」

這棟建築物是由市府以1,300萬買下,再花上200萬在裝修項目上,當中的42個單位將給年長人士,其餘的將安頓無家可歸家庭,社工將協助這些家庭找永久住所,房租預計將是個人收入的30%。

奧克蘭的無家可歸人數在過去兩年增加47%,2019年統計到4,071人。

