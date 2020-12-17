南加漢詐騙失業金大肆揮霍 買瑪莎拉蒂名車（視頻）



【KTSF 韓千繪報導】

在一次處理交通違章過程中，加州檢察官發現，不法之徒利用盜竊身份的手段，騙取失業救濟金，並大肆揮霍。

南加州聯邦助理檢察官Jason Pang，向記者展示了在這輛藍色瑪莎拉蒂越野車上發現的成捆現金，裝滿毒品的袋子，已經上膛沒有登記的槍支，17張加州就業發展部門（EDD）的借記卡/提款卡。

事件由一起交通違章發現，10月1日，Pasadena警察截停一輛由30歲男子Robert Sloan駕駛的違法調頭的瑪莎拉蒂，後來開車的男子承認，他使用盜竊的身份，騙取疫情失業紓困金，檢察官發現他擁有數千個被盜用的身份信息。

Pang說：「他用這些個人資料，用不同的名字在不同的區申請失業卡，再把這些寄到特定區域的卡蒐集起來，在提款機上提取現金，洛杉磯附近有很多提款機。」

檢察官說，這些錢足以用來買瑪莎拉蒂。

調查人員還在搜查駕駛瑪莎拉蒂男子居住的AIRBNB，他們找到了就業發展局（EDD)的資料，ATM取款機的取款收據，還有美國郵局的通用鑰匙。

檢察官說，事件仍在調查中，仍在調查究竟有多少人被騙取了他們的失業紓困金。

Pang說：「我們的工作是保護聯邦的人，以確保國會分配的失業紓困金分配給了真正需要的人，而不是給人拿去買瑪莎拉蒂，因此檢察官辦公室將謹慎嚴格處理此類詐騙事件。」

檢察官最後表示，如果所有罪名成立，詐騙者將面臨至少17年刑期，或者最長終身監禁。

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