南加漢詐騙失業金大肆揮霍 買瑪莎拉蒂名車（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

在一次處理交通違章過程中,加州檢察官發現,不法之徒利用盜竊身份的手段,騙取失業救濟金,並大肆揮霍。

南加州聯邦助理檢察官Jason Pang,向記者展示了在這輛藍色瑪莎拉蒂越野車上發現的成捆現金,裝滿毒品的袋子,已經上膛沒有登記的槍支,17張加州就業發展部門(EDD)的借記卡/提款卡。

事件由一起交通違章發現,10月1日,Pasadena警察截停一輛由30歲男子Robert Sloan駕駛的違法調頭的瑪莎拉蒂,後來開車的男子承認,他使用盜竊的身份,騙取疫情失業紓困金,檢察官發現他擁有數千個被盜用的身份信息。

Pang說:「他用這些個人資料,用不同的名字在不同的區申請失業卡,再把這些寄到特定區域的卡蒐集起來,在提款機上提取現金,洛杉磯附近有很多提款機。」

檢察官說,這些錢足以用來買瑪莎拉蒂。

調查人員還在搜查駕駛瑪莎拉蒂男子居住的AIRBNB,他們找到了就業發展局(EDD)的資料,ATM取款機的取款收據,還有美國郵局的通用鑰匙。

檢察官說,事件仍在調查中,仍在調查究竟有多少人被騙取了他們的失業紓困金。

Pang說:「我們的工作是保護聯邦的人,以確保國會分配的失業紓困金分配給了真正需要的人,而不是給人拿去買瑪莎拉蒂,因此檢察官辦公室將謹慎嚴格處理此類詐騙事件。」

檢察官最後表示,如果所有罪名成立,詐騙者將面臨至少17年刑期,或者最長終身監禁。

