流亡英國港人就成立「香港影子議會」展開公眾諮詢

【有線新聞】

流亡英國的港人鄭文傑及多名身處海外的港人組成秘書處,就成立「香港影子議會」展開公眾諮詢。

諮詢文件邀請公眾就選民及候選人年齡限制等資格,以及議會結構與選舉制度,包括議席數目、是否使用比例代表制等提出意見。

臨時憲章初稿則概述影子議會框架,留待日後由議會成員制定詳細規則。鄭文傑預計諮詢為期至少3個月,之後將收集到的意見交給由政治、法律及網絡安全專家組成的委員會分析,他指無意用影子議會取代目前香港議會的職能,是希望賦權港人以網上投票選出代議士,反映政治意見。

鄭文傑說:「建立到民主正當性,這是香港人民必需要做的。你可能只需要安坐家中,花少許時間,可能3秒開VPN、按一個鍵,就可以香港民主運動做到非常重要的事。我們沒有任何政治立場,就算你是親北京、藍絲、親政府的、一個稍為保守的人士,我們都很歡迎。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。