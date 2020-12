【有線新聞】

美國10個州分入稟控告Google與Facebook合謀操控網上廣告市場,從事反競爭行為。

訴訟由得州牽頭,指控Google利用壟斷優勢操控網上廣告定價、排除競爭,並與Facebook私下達成協議,向對方提供網上廣告競價內幕資訊,換取它減少與Google競爭。

入稟狀未有將Facebook列為被告。控方除了向Google索償,又要求公司分拆業務。

Google稱指控毫無根據,過去10年網上廣告價格下降,反映行業競爭激烈。

