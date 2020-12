國會紓困方案磋商踏入最後階段 將包含另一輪派錢

【KTSF 張麗月報導】

國會兩黨就新一輪的疫情紓困救助方案談判已經進入最後階段,消息指出,當中包含有另一輪派錢。

消息透露,新一輪的疫情紓困方案接近9千億元,當中包含重新發放聯邦失業金,對州和地方政府提供某種形式的紓困救助,但有關商業對疫情責任保護問題就不大可能包含在這個方案裡面。

共和黨人曾經堅持要將責任保護條款包含在談判中,也是談判的主要障礙。

參議院共和黨人John Thune周三透露,他相信直接派錢600元至700元是討論的一部份,有小孩家庭就會得到雙倍金額。

聯邦失業金大約每星期300元,延續對小商業的薪資保障計劃PPP不用償還的貸款,就可獲撥款約3300億元。

參議院兩黨領袖對於達成紓困救助協議的前景都感到樂觀,認為可以解決短期的財困,參議院共和黨領袖麥康尼更揚言,未達成紓困協議,他們將不會離境休假。

預料紓困方案可望在幾天內在國會參眾兩院表決通過。

