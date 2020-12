加州護士協會不滿醫院增加護士對病人比例（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

面對嚴峻的疫情,加州公共衛生局允許醫院增加護士對病人的比例,但是加州護士協會表示,這對護士和病人都會造成危險。

隨著疫情惡化,加州對醫護人員的需求激增,加州公共衛生局再度允許醫院增加護士對病人的比例。

加護病房來說,每個護士由照顧兩名病人,現在允許增至3名,每名急症室護士由照顧4名病人增加至6人。

加州護士協會表示,這會對他們和病人的健康造成威脅。

南舊金山Kaiser醫院護士Zenei Cortez說:「自2月以來,護士一直在危機中提供護理,上班時不知道今天是否會感染病毒,不知道會否將病毒帶回家感染家人,置他們於極度危險中。」

加州護士協會表示,至今加州有超過6萬名護士感染新冠病毒,230名護士染疫死亡,該協會會員表示,醫院有足夠的時間應對疫情,但是到現在還出現個人保護裝備PPE不足的問題。

洛杉磯Kaiser醫院護士Tinny Abogado說:「我在整個12個小時的班中,只被分配一個N95口罩,我帶著一個骯髒的口罩,穿梭在新冠肺炎陽性和陰性病人之間,醫院沒有做追蹤工作,也沒有給我們做病毒檢測,即使我們和確診病人有接觸,除非是我們有出現症狀。」

加州護士協會要求州府停止豁免醫院實行原有的護士/病人比例。

加州醫院協會周三也發表聲明表示,護士工會利用疫情威脅安全,來指責醫院不正確,希望工會停止這類攻擊,而將焦點放在病人身上。

