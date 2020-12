【有線新聞】

隨著美國開始大規模接種計劃,白宮官員亦陸續獲安排接種疫苗。

華府公布副總統彭斯夫婦及國家衞生總監亞當斯,周五將在白宮公開接種疫苗。至於特朗普總統何時接種,發言人說交由醫療團隊判斷適當時機。

總統當選人拜登的過渡團隊透露,拜登最快下周接種第一劑,他曾說會公開接種疫苗,向美國人證明疫苗安全,但不會「插隊」優先接種。

