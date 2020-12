灣區可使用ICU病床跌破15% 所有縣將實施居家令（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州周三再多5萬幾人確診,多293人死亡,再創單日新高,而灣區醫院的深切治療部病床可使用數目跌穿了15%,目前只剩下12.9%,包括San Mateo縣在內,所有灣區的縣在周四晚午夜之後,必須實施新居家令。

灣區的ICU深切治療部病床由剩下15.8%,在一天內減少至12.9%,整個灣區都要實施新居家令,持續最少三個星期。

舊金山(三藩市)、Alameda、Contra Costa、Santa Clara、Marin、Sonoma縣較早前已經率先實行了新居家令。

即是剩下的San Mateo、Napa和Solano縣,現在都要實行新居家令,餐廳只准提供外賣,個人護理服務要關閉,商店只能容納最多20%人數,禁止私人聚會等等。

Marin縣醫院的深切治療部29張病床已經爆滿,其中12張治理新型肺炎患者,該縣周三多兩人死於新型肺炎,累計死亡人數108人,另外多78人確診,總個案達6374宗。

Contra Costa縣Walnut Creek市John Muir醫院首批前線醫護人員,周三獲接種新冠病毒疫苗。

加州周三再多5.3萬幾人確診,多293人死亡,再創單日新高,全州醫院的深切治療部病床可使用數目跌至4.1%。

