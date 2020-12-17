阿拉斯加醫護接種疫苗後嚴重過敏需留醫治療

【KTSF 江良慧報導】

繼全國各地醫院照顧新型肺炎病人的前線醫護人員後，一些安老院的院友周三也開始接種新型肺炎疫苗，不過，阿拉斯加有醫護人員就在接種疫苗後出現嚴重的過敏反應，需要留醫治療。

阿拉斯加Juneau的醫院負責人表示，該名中年女護士過往沒有過敏的病歷，但她卻在接種疫苗後10分鐘，就出現嚴重過敏反應，包括面部和上身出紅疹、氣促心跳加速。

醫院的急症室主任醫生表示，他們立即替她打針，注射腎上腺素，是嚴重過敏反應的標準療法。

她的過敏症狀減退，但之後再復發，醫生再開類固醇給她，同時有腎上腺素的靜脈注射，但當醫生嘗試停止靜脈注射時，她的過敏症狀再次出現，醫生於是把她送進深切治療部徹夜觀察，到周三早上逐漸停止靜脈注射。

院方說，該名女醫護感覺自己無事，對疫苗仍然抱有信心，並且會快將出院。

另外，美國在過去一天有接近20萬宗新症，當中超過5萬宗來自加州，死亡人數則上升至3,019人，是自從疫情爆發以來，第三高的死亡人數。

染疫住院人數就連續第10天創新高，有超過112,800人要住院。

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