阿拉斯加醫護接種疫苗後嚴重過敏需留醫治療

繼全國各地醫院照顧新型肺炎病人的前線醫護人員後,一些安老院的院友周三也開始接種新型肺炎疫苗,不過,阿拉斯加有醫護人員就在接種疫苗後出現嚴重的過敏反應,需要留醫治療。

阿拉斯加Juneau的醫院負責人表示,該名中年女護士過往沒有過敏的病歷,但她卻在接種疫苗後10分鐘,就出現嚴重過敏反應,包括面部和上身出紅疹、氣促心跳加速。

醫院的急症室主任醫生表示,他們立即替她打針,注射腎上腺素,是嚴重過敏反應的標準療法。

她的過敏症狀減退,但之後再復發,醫生再開類固醇給她,同時有腎上腺素的靜脈注射,但當醫生嘗試停止靜脈注射時,她的過敏症狀再次出現,醫生於是把她送進深切治療部徹夜觀察,到周三早上逐漸停止靜脈注射。

院方說,該名女醫護感覺自己無事,對疫苗仍然抱有信心,並且會快將出院。

另外,美國在過去一天有接近20萬宗新症,當中超過5萬宗來自加州,死亡人數則上升至3,019人,是自從疫情爆發以來,第三高的死亡人數。

染疫住院人數就連續第10天創新高,有超過112,800人要住院。

