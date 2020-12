威善高提案修改對涉及毒品非暴力罪案判刑規定（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山的加州參議員威善高(Scott Wiener)提案結束加州法庭對涉及毒品的非暴力罪案必須判處監禁的規定。

美國在對「毒品的戰爭」(War on Drugs)的政策下,一些涉及毒品的非暴力案件,例如販毒或藏毒,必須面對監禁。

比如說要是有人因為身上帶有供自己使用的毒品,而第二次被判刑,法官不准給被定罪的人判處緩刑,同樣的,要是被告因涉及多項毒品控罪被定罪,現行法例也規定必須給被告判處監禁。

威善高說:「這個針對人們毒癮、涉及擁有毒品的政策,已經徹底失敗,不但無法減低毒癮問題,有更多的人上癮,也沒有減低販毒、藏毒和對毒品的需求這些問題,沒有減低毒品對我們社區的傷害,反而導致我們的監獄開支暴漲。」

威善高提出SB73法案,建議讓法官在判刑時,可以選擇不判監禁,可以判處緩刑和參加戒毒項目。

這提案也獲得一些法官的支持。

Contra Costa縣退休法官Harlan Grossman說:「在判刑時限制法官的自由裁量權,不能制止罪案發生,卻會限制法官的自由,並在裁決、處置和解決案件上束綁法官雙手。」

候任洛杉磯地檢官George Gascon表示,要是法案通過,單是在洛杉磯,就將會影響至少兩到3萬人的判刑。

SB73下一步將交由相關立法委員會審議。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。