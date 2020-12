【有線新聞】

世衛計劃下月派人到武漢調查新型冠狀病毒源頭。專家組強調,不是要問責。

專家組成員強調不是要找出犯錯國家,而是收集、檢視醫學樣本和數據,找出病毒原先的宿主,以及最初於哪一個地方由動物傳播到人類,降低將來爆發疫情的風險。

小組已經跟中方聯絡,目前沒有收到任何限制。行程第一站相信是武漢,包括最先爆發大規模感染群組的華南海鮮市場。\

