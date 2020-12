Pfizer與Moderna新冠疫苗如何令人體產生抗體

【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准緊急使用Pfizer與BioNTech合作研發的新型肺炎疫苗後,周二也肯定Moderna與國家衛生研究所NIH合作研發的新型肺炎疫苗,符合緊急使用的標準,有望很快批准上市,Moderna疫苗的成份與Pfizer疫苗類似,疫苗的主要成份是什麼?它又如何令人體產出抗體?

匹茲堡大學的疫苗研究中心主任Paul Duprex指出,Pfizer與Moderna疫苗成份的相似之處。

Duprex說:「主要的信息是就像輝瑞疫苗,這是一個信使RNA疫苗,Moderna疫苗也有類似的口味、同等效用,並申請緊急使用許可,我們有一種安全疫苗、一種免疫原疫苗、一種有效的疫苗,這些都是我們在臨床試驗中確定的三件大事。」

他希望除了RNA核糖核酸成份的疫苗之外,在明年初還有其他成份的選項可用,目前5種已經開始或已經完成第三階段臨床試驗的新型肺炎疫苗,包括Pfizer 、Moderna、Johnson&Johnson、Novavax以及CureVac等藥廠研發的疫苗,都涉及新冠狀病毒的尖峰蛋白(spike proteins)。

而疫苗設計者之一是在Austin的德州大學分子生物科技學家Jason McLellan及他的團隊,聯合Barney Graham以及國家衛生研究所的疫苗研究中心的科學家,創造出冠狀病毒的尖峰蛋白的一個版本,並列出尖峰蛋白用以感染身體

細胞的結構細節,製造出尖峰蛋白,引發人體的免疫反應。

德克薩斯州大學分子生物科學教授Jason McLellan說:「我們能夠想出一種方法,產生冠狀病毒尖峰蛋白,以穩定形式,以存在於病毒表面的形式的尖峰蛋白。」

McLellan說:「好的是我們設計的這些穩定的(蛋白)突變,不僅對MERS有效,而且對所有的β冠狀病毒都有效,因此當沙士二型冠狀病毒在今年初出現,那是新型肺炎的致病劑,我們能夠迅速設計、穩定突變並產生蛋白質,現在在4種領先的新冠疫苗中,發現了這種穩定的尖峰蛋白。」

他解釋尖峰蛋白如何令人體對病毒產生抗體,他說Pfizer、Moderna疫苗是用於尖峰蛋白的mRNA,因此當mRNA被注射到人體肌肉細胞中時,人體的核糖體與mRNA結合,然後它與尖峰蛋白轉化,令人體自己的肌肉細胞,產生尖峰蛋白。

而人體的免疫系統會認為,這些尖峰蛋白是異質的,人體因此產生免疫反應,隨後當免疫系統看到表面有尖峰蛋白的真實冠狀病毒時,人體因為已經產生強大的免疫反應,因而瞄準並攻擊入侵的病毒。

