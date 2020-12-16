Pfizer與Moderna新冠疫苗如何令人體產生抗體

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聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准緊急使用Pfizer與BioNTech合作研發的新型肺炎疫苗後，周二也肯定Moderna與國家衛生研究所NIH合作研發的新型肺炎疫苗，符合緊急使用的標準，有望很快批准上市，Moderna疫苗的成份與Pfizer疫苗類似，疫苗的主要成份是什麼？它又如何令人體產出抗體？

匹茲堡大學的疫苗研究中心主任Paul Duprex指出，Pfizer與Moderna疫苗成份的相似之處。

Duprex說：「主要的信息是就像輝瑞疫苗，這是一個信使RNA疫苗，Moderna疫苗也有類似的口味、同等效用，並申請緊急使用許可，我們有一種安全疫苗、一種免疫原疫苗、一種有效的疫苗，這些都是我們在臨床試驗中確定的三件大事。」

他希望除了RNA核糖核酸成份的疫苗之外，在明年初還有其他成份的選項可用，目前5種已經開始或已經完成第三階段臨床試驗的新型肺炎疫苗，包括Pfizer 、Moderna、Johnson&Johnson、Novavax以及CureVac等藥廠研發的疫苗，都涉及新冠狀病毒的尖峰蛋白（spike proteins）。

而疫苗設計者之一是在Austin的德州大學分子生物科技學家Jason McLellan及他的團隊，聯合Barney Graham以及國家衛生研究所的疫苗研究中心的科學家，創造出冠狀病毒的尖峰蛋白的一個版本，並列出尖峰蛋白用以感染身體

細胞的結構細節，製造出尖峰蛋白，引發人體的免疫反應。

德克薩斯州大學分子生物科學教授Jason McLellan說：「我們能夠想出一種方法，產生冠狀病毒尖峰蛋白，以穩定形式，以存在於病毒表面的形式的尖峰蛋白。」

McLellan說：「好的是我們設計的這些穩定的（蛋白）突變，不僅對MERS有效，而且對所有的β冠狀病毒都有效，因此當沙士二型冠狀病毒在今年初出現，那是新型肺炎的致病劑，我們能夠迅速設計、穩定突變並產生蛋白質，現在在4種領先的新冠疫苗中，發現了這種穩定的尖峰蛋白。」

他解釋尖峰蛋白如何令人體對病毒產生抗體，他說Pfizer、Moderna疫苗是用於尖峰蛋白的mRNA，因此當mRNA被注射到人體肌肉細胞中時，人體的核糖體與mRNA結合，然後它與尖峰蛋白轉化，令人體自己的肌肉細胞，產生尖峰蛋白。

而人體的免疫系統會認為，這些尖峰蛋白是異質的，人體因此產生免疫反應，隨後當免疫系統看到表面有尖峰蛋白的真實冠狀病毒時，人體因為已經產生強大的免疫反應，因而瞄準並攻擊入侵的病毒。

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