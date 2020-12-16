慈濟疫情下送暖 為舊金山華埠小學生送聖誕禮物

【KTSF 陳嘉琪報道】

慈濟在疫情期間繼續送暖，周二在舊金山（三藩市）華埠劉貴明小學為學童及家庭送上聖誕禮物。

慈濟派出多名義工，周二早上來到華埠劉貴明小學，為700多名學生送上具教育性的聖誕小禮物，同時慈濟亦特別照顧當中40多個低收入家庭，為他們送上大禮，包括有廚具、毛毯、香積飯及布口罩等。

慈濟三藩市支會慈善組長黃淑雲說：「因為這一次的疫情，讓我們覺得說，很多弱勢的家庭，還有一些受害的單身婦女，尤其是家暴的，讓我們覺得應該要更深入每一個家庭，所以我們常常跟他們用電話聯絡，安慰他們，然後從這邊再帶給他們一些佳節快樂，讓他們能夠走出這樣一個陰影。」

送給每名學童的小禮物由校方代收，當學生回來拿功課及領取餐點時，老師就會把禮物交給他們，周二亦有家長來拿禮物。

有家長說：「這些聖誕禮物第一次拿，都很豐富，很感動，多謝慈濟。」

劉貴明小學校長表示，不少學生都很想盡快回來上課。

劉貴明小學校長蔡關美倩（Gloria Choy）說：「現在疫情時間，我們的學生是很難過，因為見不到朋友，所以他們很想回來學校，但他們都知道這個時間，未安全的時間，他們不可以回來，希望等到有疫苗，他們可以回來就很開心。」

除了華埠外，慈濟周二下午亦將禮物送到灣景區的另一間小學。

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