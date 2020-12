慈濟疫情下送暖 為舊金山華埠小學生送聖誕禮物

【KTSF 陳嘉琪報道】

慈濟在疫情期間繼續送暖,周二在舊金山(三藩市)華埠劉貴明小學為學童及家庭送上聖誕禮物。

慈濟派出多名義工,周二早上來到華埠劉貴明小學,為700多名學生送上具教育性的聖誕小禮物,同時慈濟亦特別照顧當中40多個低收入家庭,為他們送上大禮,包括有廚具、毛毯、香積飯及布口罩等。

慈濟三藩市支會慈善組長黃淑雲說:「因為這一次的疫情,讓我們覺得說,很多弱勢的家庭,還有一些受害的單身婦女,尤其是家暴的,讓我們覺得應該要更深入每一個家庭,所以我們常常跟他們用電話聯絡,安慰他們,然後從這邊再帶給他們一些佳節快樂,讓他們能夠走出這樣一個陰影。」

送給每名學童的小禮物由校方代收,當學生回來拿功課及領取餐點時,老師就會把禮物交給他們,周二亦有家長來拿禮物。

有家長說:「這些聖誕禮物第一次拿,都很豐富,很感動,多謝慈濟。」

劉貴明小學校長表示,不少學生都很想盡快回來上課。

劉貴明小學校長蔡關美倩(Gloria Choy)說:「現在疫情時間,我們的學生是很難過,因為見不到朋友,所以他們很想回來學校,但他們都知道這個時間,未安全的時間,他們不可以回來,希望等到有疫苗,他們可以回來就很開心。」

除了華埠外,慈濟周二下午亦將禮物送到灣景區的另一間小學。

