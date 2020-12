【有線新聞】

影星湯告魯斯最近拍攝新戲《職業特工隊7》時,據報用粗言責罵未有保持社交距離的工作人員。

《太陽報》公開一段長約3分鐘的錄音,聲稱湯告魯斯見到兩名片場人員觀看電腦螢幕時站得太近,未有保持兩米距離,於是用粗言責罵兩人,更稱如果見到他們再這樣,將不再讓他們返回片場。

58歲的湯告魯斯正在英國拍攝《職業特工隊7》,拍攝工作早前因為新型肺炎疫情而暫停7個月。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。