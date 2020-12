深圳市鹽田區人民檢察院起訴10名涉潛逃台灣港人

【有線新聞】

深圳市鹽田區人民檢察院起訴10名涉等於嫌潛逃台灣的港人,兩名未成年的就會擇日舉行不公開聽證,有內地律師指不公開聽證後,不會起訴、要守行為,理論上可以即時返香港,家屬要求公開審訊。

深圳市鹽田區人民檢察院發通報指,12名被扣留港人入面,香港故事成員李宇軒、黃偉然、李子賢等8個人,將會以涉嫌偷越邊境罪被起訴,最高可判監一年。

鄧棨然、喬映瑜罪名較重,以涉嫌組織他人偷越邊境罪被起訴,刑罰可監禁2至7年,情節嚴重最高可判終身監禁。

鄧棨然弟弟說沒有收到深圳當局通知,「你說何時、何地開審,我們都是不知道的,如果可以都盡量去(深圳聽審),希望可以見到他一面。最擔心會是另外10個人能否很快離開,而剩下他和喬映瑜兩人在深圳,不知怎樣的情況更孤單無助。」

有份協助12港人的內地律師盧思位表示,公訴可以聽審,「這案件不涉及國家安全,也不涉及隱私,所以都會公開開庭。法院會安排一個日期,家屬也可以去問。兩個月之內要判決,但是他可以延長至三個月。」

還有兩名未成年的嫌疑人:廖子文、黃臨福,檢察院會擇日舉行不公開聽證,並依法作出決定。

盧思位表示,即是有條件不起訴,「它是檢察院內部搞的一個規則,主要是聽一下辯護人意見,同時要徵求兩名小朋友的意思,他們是否認罪。聽證之後就不起訴,不會走到法院去,他有一個『考驗期』。『考驗期』是六個月到一年,人肯定要回香港,因為不能繼續把他放在大陸。理論上(回港)沒有問題,但司法實踐中我就覺得有問題。回香港後如果他們不遵守規定(怎辦?)這個很難講。」

家屬要求當局提供起訴書、公開審訊和讓家屬免檢疫下到深圳旁聽。

12人今年8月涉嫌潛逃台灣被內地海警截獲,他們的家人早前都收到家書,稱在看守所情況良好,已委託官派律師。

