舊金山水利局再度延長水費排污費援助折扣

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山水利局宣佈,為受新冠肺炎疫情影響的住宅和商業用戶,再度延長水費和排污費援助折扣計劃6個月。

自疫情以來,舊金山水利局為符合資格的住宅用戶提供水費和排污費15%到35%的折扣,小商業和非牟利機構則有最多2成折扣,使用Hetch Hetchy清潔電能的用戶則有三成折扣。

援助計劃原本到今年底結束,現在延長至明年6月底。

於此同時,因為沒有按時繳交水費和排污費的用戶,也不會在疫情期間被切斷水源。

目前全市已有5,400多個住宅用戶申請該項援助計劃,平均每月節省水費和排污費53元,電費15元,小商業及非牟利機構有超過620戶申請,平均節省月費183元。

查看自己是否符合資格並申請這項援助計劃,可以舊金山水利局網站:http://sfwater.org,然後點擊客服一攔。

