4人涉在San Mateo市Ross百貨公司盜竊被捕

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo市警方透露,在周六逮捕了4名在百貨公司內偷取商品的人,其中一人是12歲的未成年人士。

Bay Area Retail Theft Crew Arrested. Firearm, Narcotics, and Stolen Property Recovered. San Mateo, CA – San Mateo… Posted by San Mateo Police Department on Tuesday, December 15, 2020

警方表示,在12月12日下午4點46分,警車在Concar Drive的商場巡邏時,被Ross百貨公司的一名職員截停,當時涉案4人涉嫌正在偷竊中,當更多警察到場後,在4人準備進入他們的車時,將他們逮捕。

警方在搜查該輛車的時候,查獲了一支手槍、子彈、盜竊使用的工具、毒品、吸毒用具和被偷的貨品。

