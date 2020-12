【KTSF】

東灣San Leandro市周三將會為民眾免費注射流感針。

接種流感針活動由Alameda縣議員陳煥英發起,周三早上9時至下午3時,在San Leandro市位於E 14th街13909號的長者社區中心舉行。

活動開放給所有住在San Leandro市及鄰近城市的居民參加。

所有有意接種的人士,必須致電 (510)-577-3462提前預約,San Leandro市府會向所有參加者贈送一份冷凍火雞餐。

