東灣奧克蘭(屋崙)公園康樂及青少年服務部發起收集新玩具的活動,希望送出新玩具和衣服,給市內有需要的家庭。

這個聖誕收集玩具的活動,由奧克蘭公園康樂及青少年服務部一名華裔員工發起,已經有十多年歷史,今年到目前已經收到約100份禮物,還需要40多份禮物,特別是適合年紀較大的兒童,例如體育用品,以及新的外套和衣服。

詳情可以聯繫鍾小姐Karen,電話是(510) 338-2961,收集禮物的截止日期是本星期五,大家也可以上網捐錢,詳情請點擊:https://www.oaklandparks.org/franklin-recreation-center/

