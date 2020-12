【KTSF】

選舉人團周一投票,確認拜登當選第46任總統後,特朗普總統仍然堅拒認輸,但國會參議院共和黨領袖麥康尼周二就首次公開承認拜登勝選。

麥康尼周二在參議院表示,選舉人團的投票已經發了聲,他稱呼拜登為候任總統,並且恭賀他當選。

分析指,麥康尼的發言很重要,因為許多參議院共和黨人就算在選舉人團投票後,至今仍然不承認拜登勝選。

也有消息透露,麥康尼透過視像會議,催促共和黨參議員在1月6日不要加入眾議員的陣營,去反對州的選舉人投票結果,國會點算選舉人票時,國會眾議員可以反對。

