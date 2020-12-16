歐盟公布新法規監管科技巨頭

【KTSF 吳宇斌報道】

歐盟周二公佈法案規管數碼世界，大型科技公司如果不公平對待競爭對手，或未能保護其平臺上的用戶，將面臨巨額罰款，或被禁止進入市場。

歐盟反壟斷主管Margrethe Vestager周二表示，聯盟通過兩項針對Google、Amazon、Facebook等科技巨頭的法案，希望「結束混亂 恢復秩序」。

Vestager說：「現在我們的在線流量增加了，我們需要制定規則，使混亂出現秩序，這就是《數碼服務法》之旨意，它創造新規則，使數碼用戶的在線世界，成為一個安全可靠的空間，因為我們應該可以信任網上看到的東西，瀏覽而不受恐怖主義宣傳影響，並確信網上買到的玩具是安全的，就像在建材店買的玩具一樣。」

歐盟的新法案又稱為數碼市場法，當中的法規就是要規管所謂的「數碼平台守門人」，防止他們強推不公平的規矩，比如不讓商戶取得他們的數據，又或者將用戶鎖死在某些服務，或限制用戶轉到別的服務商等。

這位歐盟主管透露，新法案中的主要行動有三項，就是增加用戶安全、增加透明度以及加強執法、要快速移除違法的內容，並作出解釋和給機會用戶投訴，此外法案也要求網上市場，必須檢查過賣家的身份，然後才讓他們進入平台，以免奸商有機可乘。

但歐盟這位主管也指出，法案的審批程序曠日持久，歐盟27國的態度、歐洲議會的觀點、遊說集團和貿易協會的動作等因素，都將影響法案的最終結果，目前僅歐盟內部部分國家希望限制更加嚴格，另外一些則擔心嚴格限制將不利創新。

歐盟內部市場專員Thierry Breton表示，希望法案能夠在18個月之內走完流程生效。

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