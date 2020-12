歐盟公布新法規監管科技巨頭

【KTSF 吳宇斌報道】

歐盟周二公佈法案規管數碼世界,大型科技公司如果不公平對待競爭對手,或未能保護其平臺上的用戶,將面臨巨額罰款,或被禁止進入市場。

歐盟反壟斷主管Margrethe Vestager周二表示,聯盟通過兩項針對Google、Amazon、Facebook等科技巨頭的法案,希望「結束混亂 恢復秩序」。

Vestager說:「現在我們的在線流量增加了,我們需要制定規則,使混亂出現秩序,這就是《數碼服務法》之旨意,它創造新規則,使數碼用戶的在線世界,成為一個安全可靠的空間,因為我們應該可以信任網上看到的東西,瀏覽而不受恐怖主義宣傳影響,並確信網上買到的玩具是安全的,就像在建材店買的玩具一樣。」

歐盟的新法案又稱為數碼市場法,當中的法規就是要規管所謂的「數碼平台守門人」,防止他們強推不公平的規矩,比如不讓商戶取得他們的數據,又或者將用戶鎖死在某些服務,或限制用戶轉到別的服務商等。

這位歐盟主管透露,新法案中的主要行動有三項,就是增加用戶安全、增加透明度以及加強執法、要快速移除違法的內容,並作出解釋和給機會用戶投訴,此外法案也要求網上市場,必須檢查過賣家的身份,然後才讓他們進入平台,以免奸商有機可乘。

但歐盟這位主管也指出,法案的審批程序曠日持久,歐盟27國的態度、歐洲議會的觀點、遊說集團和貿易協會的動作等因素,都將影響法案的最終結果,目前僅歐盟內部部分國家希望限制更加嚴格,另外一些則擔心嚴格限制將不利創新。

歐盟內部市場專員Thierry Breton表示,希望法案能夠在18個月之內走完流程生效。

