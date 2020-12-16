新型肺炎疫苗臨床實驗中有受試者出現面癱

【KTSF 江良慧報導】

隨著美國的新型肺炎疫苗接種工作繼續，有越來越多美國人擔心接種疫苗的副作用，當中包括Pfizer疫苗實驗中有4個人，和Moderna疫苗實驗中有3個人，出現俗稱面癱的貝爾氏麻痹症，不過專家表示，貝爾氏麻痹症其實比大眾所知更常見，也不是想像中般嚴重。

貝爾氏麻痹症也稱為周邊面部神經麻痺，是任何年齡都會發生，確實的原因不明，但相信是病毒感染反應，或者是控制一邊面部的神經腫脹和發炎所導致。

一個在紐約執業的神經肌肉專科醫生表示，每月大約會有兩名患者求診，全部人都會在幾個星期內康復。

根據Mayo Clinic，貝爾氏麻痺的常見成因包括皰疹、天花、生蛇、呼吸道疾病、腮腺炎、風疹甚至流感，而大部份病人服食抗病毒藥物後便痊癒。

數據顯示，在美國每10萬人口中，每年有大約25至35人出現這種症狀，每年約有4萬美國人診斷患有這症狀。

專科醫生表示，這個比例比新型肺炎疫苗實驗中，出現面癱的比例高很多，而且他也強調，目前沒有足夠個案可以斷定，面癱是因疫苗所導致，抑或只是巧合發生，呼籲公眾不要因此而拒絕接種新型肺炎疫苗。

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