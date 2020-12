加州縮短檢疫隔離期 望年底有200多萬劑疫苗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州的疫苗正陸續到貨,州長紐森周二在疫情簡報會詳細說明疫苗的派發進度,並將花費3200萬元投入疫苗的宣傳,與此同時,州府周二宣布更改接觸者的隔離指引,一般民眾縮短為10天,醫護人員等特定服務人士則縮短為7天。

紐森周二宣布,西部州分科學安全審視工作組周一已經認定Pfizer疫苗可以安全為民眾施打,包括舊金山在內的4個地方,已收到第一批疫苗共33,150劑,周二有24個地點會收到第一批疫苗,周三還有5個地點會到貨,上述的疫苗總數約為Pfizer,承諾到貨的六成數量。

紐森並宣布,除了原本訂購的327,600劑Pfizer疫苗,州府又獲得通知,表示下周起會有額外的393,900劑Pfizer疫苗到貨,而一旦Moderna疫苗獲得批准,年底之前會有672,000劑Moderna疫苗到貨。

紐森說:「所以你把這些加起來,327,000加393,000,再加672,000,就已經快達到我們希望在年底或說本月底前取得的疫苗總數,超過210萬劑,這是我們已確認的最新更新。」

注射的優先順序方面,州府已明確列出第一階段1A三種層級的類別,涵蓋300萬名醫護人員,1A的第一排最優先施打的對象,包括提供醫療服務的醫院,需要護士的養護機構,需要照看生活的安養機構,提供緊急醫療服務的人士,以及洗腎中心等.

至於第二排的施打對象,主要是非緊急醫療服務的醫護人員,第三排則以診所、實驗室、牙醫以及藥房等.

另外,周三州府會召開會議,討論第一階段1B的職業類別,包括教師、農場工人,以及雜貨超市員工等都被列為討論對象。

紐森周二並宣布將投入3千萬元,啟動58縣全部注射疫苗Vaccinate all 58宣導計畫,透過13種語言和社區組織合作,提供以事實為基礎的資訊,讓民眾願意接種疫苗。

紐森說:「我們需要更好的與多元社區,和信仰領袖成為夥伴,和以社區為基礎,信譽好的社區組織成為夥伴,並且和可信賴的傳話人互動。」

加州周二還更新了接觸確診者的隔離指引,一般民眾隔離時間從原本的14天縮短為10天,不過有鑑於醫護人員短缺問題,包括醫護人員在內的特定對象,隔離時間更縮短為7天。

紐森說:「在我們人力嚴重短缺期間,我們現在隔離7天非10天,對於醫護人員、緊急救援人員,以及社工服務人員,如果接觸到確診者的話,只要他們在第5天或之後測試結果呈陰性。」

由於州府一個準確的預測模型顯示,確診之後有12%的人病情會需要住院,以目前每天新增案例達3萬宗來預測,未來45至60天的關鍵階段,醫院的醫護人員人手會不足,州長上周五下達豁免令,改變加護病房的護士比例,從一名護士照顧兩名患者,放寬為一名護士照顧3名患者。

州長更呼籲已經退休的加護病房醫護人員,在這段時間回到醫院工作,州府會協助加速處理執照和費用問題,詳情可以上加州新冠肺炎網站查詢。

