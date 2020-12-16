新冠肺炎死亡人數驟增 州府追加購買5千個屍袋（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森周二表示，加州目前正值疫情以來最為強烈的激增，過去7天每日平均新增3萬多宗新症，確診感染率超過10%，為了因應急遽上升的死亡人數，州府追加購買5千個屍袋，送到疫情最嚴重的南加州地區。

儘管新冠肺炎疫苗已經陸續向加州各地發貨，州長紐森周二警告，現在還沒有到疫情終點，多項數據顯示，加州當前正值疫情以來最強烈激增的階段，首先在死亡人數方面，過去一周平均每天有163人死亡，比起一個月前的41人暴增，州府已經訂購更多存放屍體的冰箱以及屍袋因應。

州長紐森說：「我們剛採購了60個53尺的冰凍儲存容器，目前在各縣以及醫院待命，我們已經購入額外5千個屍袋，這只是州府採購的，我們剛剛送到聖地牙哥縣、洛杉磯縣和Inyo縣。」

加州每日新增案例也居高不下，周二通報14日一天內新增32,326，過去7天每日新症平均數也在32,523，值得關注的是，過去14天檢測的確診感染率首度突破10%，來到10.7%。

州長紐森說：「我們已經沒有看到這麼高的確診感染率，自從疫情最初的幾星期，當時很少人測試，而且當時測試的都已有症狀，初期確診感染率才這麼高。」

本月1日，加州住在ICU加護病房的人數約為兩千人，現在卻暴增至超過3千人，漲幅為54%，加州目前劃分的5大區域，灣區的加護病房病床數仍有15%空床位，不過在南加州以及San Joaquin Valley，加護病房空床位只剩不到2%，而且數字隨時在改變，San Joaquin Valley在上周六及本周一就曾下探到零。

加州衛生部門預測，未來一星期內，加州達到實施居家令標準的地區，ICU病床數會降到零。

紐森說：「他們很快被填滿，很多床位很快會沒有。」

至於住院人數方面，本月1日住院人數為8,517人，已經非常高，不過現在則有14,283人住院，漲幅高達68%，上升速度非常驚人。

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