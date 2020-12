新冠肺炎死亡人數驟增 州府追加購買5千個屍袋（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森周二表示,加州目前正值疫情以來最為強烈的激增,過去7天每日平均新增3萬多宗新症,確診感染率超過10%,為了因應急遽上升的死亡人數,州府追加購買5千個屍袋,送到疫情最嚴重的南加州地區。

儘管新冠肺炎疫苗已經陸續向加州各地發貨,州長紐森周二警告,現在還沒有到疫情終點,多項數據顯示,加州當前正值疫情以來最強烈激增的階段,首先在死亡人數方面,過去一周平均每天有163人死亡,比起一個月前的41人暴增,州府已經訂購更多存放屍體的冰箱以及屍袋因應。

州長紐森說:「我們剛採購了60個53尺的冰凍儲存容器,目前在各縣以及醫院待命,我們已經購入額外5千個屍袋,這只是州府採購的,我們剛剛送到聖地牙哥縣、洛杉磯縣和Inyo縣。」

加州每日新增案例也居高不下,周二通報14日一天內新增32,326,過去7天每日新症平均數也在32,523,值得關注的是,過去14天檢測的確診感染率首度突破10%,來到10.7%。

州長紐森說:「我們已經沒有看到這麼高的確診感染率,自從疫情最初的幾星期,當時很少人測試,而且當時測試的都已有症狀,初期確診感染率才這麼高。」

本月1日,加州住在ICU加護病房的人數約為兩千人,現在卻暴增至超過3千人,漲幅為54%,加州目前劃分的5大區域,灣區的加護病房病床數仍有15%空床位,不過在南加州以及San Joaquin Valley,加護病房空床位只剩不到2%,而且數字隨時在改變,San Joaquin Valley在上周六及本周一就曾下探到零。

加州衛生部門預測,未來一星期內,加州達到實施居家令標準的地區,ICU病床數會降到零。

紐森說:「他們很快被填滿,很多床位很快會沒有。」

至於住院人數方面,本月1日住院人數為8,517人,已經非常高,不過現在則有14,283人住院,漲幅高達68%,上升速度非常驚人。

