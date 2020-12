灣區醫院深切治療部可使用床位僅餘15.8%（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區的深切治療部只剩下15.8%病床可使用,逼近州府新居家令的15%指標,灣區所有縣周二發出聯合聲明,表示會遵守州府的疫苗分發指引,優先預留給前線醫護人員接種。

灣區9個縣加上Santa Cruz和Monterey縣,以及有獨立衛生部門的Berkeley市的聯合聲明又指出,預料在暑假可以分發疫苗給公眾。

Contra Costa Regional醫院的前線醫護人員周二都獲接種首批新型肺炎疫苗,醫生表示,這是結束疫情的開始,San Mateo縣府計劃周三起為醫護人員接種疫苗。

Alameda縣Livermore市周二就有一班家長集會示威,要求校區馬上重開親身授課,有家長表示,孩子除了學習進度落後,精神健康都受到影響,就算教師講課多好,要孩子在電腦面前集中上課,仍然是有困難,他們希望一旦疫情改善,孩子能馬上返校。

Livermore聯合校區就指,有計劃重開半親身上學,不過有待該縣放寬至紅色級別。

另外,舊金山市府早前宣佈的居家令,原本禁止跟任何不同住的人聚會,不過舊金山市參事楊馳馬早前在Twitter上宣佈,市府指引稍有放寬,准許跟一名不同住的人約會或聚會,不過只准在戶外活動,例如散步、公園聚會,或進行打網球、高爾夫球等非接觸運動,另外必須戴口罩,保持社交距離,盡量不要接吻。

