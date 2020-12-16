灣區醫院深切治療部可使用床位僅餘15.8%（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

灣區的深切治療部只剩下15.8%病床可使用，逼近州府新居家令的15%指標，灣區所有縣周二發出聯合聲明，表示會遵守州府的疫苗分發指引，優先預留給前線醫護人員接種。

灣區9個縣加上Santa Cruz和Monterey縣，以及有獨立衛生部門的Berkeley市的聯合聲明又指出，預料在暑假可以分發疫苗給公眾。

Contra Costa Regional醫院的前線醫護人員周二都獲接種首批新型肺炎疫苗，醫生表示，這是結束疫情的開始，San Mateo縣府計劃周三起為醫護人員接種疫苗。

Alameda縣Livermore市周二就有一班家長集會示威，要求校區馬上重開親身授課，有家長表示，孩子除了學習進度落後，精神健康都受到影響，就算教師講課多好，要孩子在電腦面前集中上課，仍然是有困難，他們希望一旦疫情改善，孩子能馬上返校。

Livermore聯合校區就指，有計劃重開半親身上學，不過有待該縣放寬至紅色級別。

另外，舊金山市府早前宣佈的居家令，原本禁止跟任何不同住的人聚會，不過舊金山市參事楊馳馬早前在Twitter上宣佈，市府指引稍有放寬，准許跟一名不同住的人約會或聚會，不過只准在戶外活動，例如散步、公園聚會，或進行打網球、高爾夫球等非接觸運動，另外必須戴口罩，保持社交距離，盡量不要接吻。

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